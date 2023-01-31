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1 час назад

Дети с именами Авокадий и Пелагея-Дева родились в Москве в 2022 году

Москва24иещё 3

Самыми необычными именами детей, родившихся в Москве в 2022 году, стали Корнелий, Феодосий, Авокадий, Флора, Тиффани, Пелагея-Дева. Об этом сообщается на сайте московского управления ЗАГС.

Дети с именами Авокадий и Пелагея-Дева родились в Москве в 2022 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Среди необычных мужских имен в прошлом году встречались такие, как Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий. Так назвали по одному мальчику в Москве. А еще в столице теперь проживают Авокадий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон", – рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Необычными женскими именами стали Акулина, Николетта, Забава, Прасковья, Лаванда, Роза, Клеопатра, Бриллиант и другие.

При этом самыми популярными именами в прошлом году стали София и Александр. Ими назвали 2 762 девочки и 2 335 мальчиков соответственно.

Вторыми и третьими по популярности женскими и мужскими именами стали Мария и Анна, а также Михаил и Максим.

Всего в 2022 году московские ЗАГС зарегистрировали более 10 тысяч разных имен.

Помимо этого, одну из родившихся в Москве в 2022 году девочек назвали Вегой, именем самой яркой звезды в созвездии Лиры. На свет также появилась Атлантида Примейро Филье Да Фамилиа, что в переводе с испанского – первый ребенок в семье. В Москве также родился один Мэлс (имя образовано от первых букв фамилий Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин).

Новости Москвы,Общество,Светлана Уханева,
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