Дети с именами Авокадий и Пелагея-Дева родились в Москве в 2022 году

Самыми необычными именами детей, родившихся в Москве в 2022 году, стали Корнелий, Феодосий, Авокадий, Флора, Тиффани, Пелагея-Дева. Об этом сообщается на сайте московского управления ЗАГС.

"Среди необычных мужских имен в прошлом году встречались такие, как Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий. Так назвали по одному мальчику в Москве. А еще в столице теперь проживают Авокадий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон", – рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Необычными женскими именами стали Акулина, Николетта, Забава, Прасковья, Лаванда, Роза, Клеопатра, Бриллиант и другие.

При этом самыми популярными именами в прошлом году стали София и Александр. Ими назвали 2 762 девочки и 2 335 мальчиков соответственно.

Вторыми и третьими по популярности женскими и мужскими именами стали Мария и Анна, а также Михаил и Максим.

Всего в 2022 году московские ЗАГС зарегистрировали более 10 тысяч разных имен.