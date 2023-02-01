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1 час назад

В московском метро прибавится 60 собак-проводников для незрячих пассажиров

Российская Газетаиещё 3

В Московском метрополитене в 2023 году обучат 60 собак-проводников. Они должны уметь провести незрячего пассажира в двери вестибюля, сопроводить к эскалатору или лифту, помочь зайти в вагоны и выйти на нужных станциях.

В московском метро обучат 60 собак-поводырей
Фото: Александр Корольков/ РГАлександр Корольков/ РГ

В среднем ежегодно такие "собачьи" курсы проходят около 40 животных, ныне обучение предстоит пройти 60 собакам. Умение ориентироваться в метрополитене - это только часть навыков таких собак. На их получение уходит несколько недель. Это достигается постоянными тренировками и решением практических задач.

В метро собак учат проводить незрячего пассажира через двери вестибюлей, к эскалаторам или лифтам. Кинологи показывают, с какой стороны необходимо стоять на эскалаторе. Собак также обучают правильно передвигаться по платформе, быстро заходить в вагон поезда и выходить на нужных станциях. Кроме того, их тренируют подавать хозяину упавшие вещи и выбирать для прохода самый широкий турникет в вестибюле.

Как правило, на станциях метро животных больше всего смущают звуки движущегося эскалатора, прибывающих и отъезжающих поездов, а также большое количество людей. Специалисты проводят занятия таким образом, чтобы собаки смогли освоиться, не бояться и не создавать помех для своих владельцев и других пассажиров метрополитена.

После тренировок хвостатые помощники легко ориентируются в метро и становятся незаменимыми спутниками для незрячих пассажиров.

"Выполняя задачу, поставленную Мэром Москвы, мы обеспечиваем безопасные, комфортные и доступные поездки пассажиров по городу. С 2014 года совместно с Российской школой подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых под контролем сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров мы обучаем будущих проводников. За время существования проекта обучение прошли 290 собак. Они помогают слабовидящим пассажирам передвигаться в городском транспорте", - отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новости Москвы,Наводнение,Максим Ликсутов,
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