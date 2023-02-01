В московском метро обучат 60 собак-поводырей

В Московском метрополитене в 2023 году обучат 60 собак-проводников. Они должны уметь провести незрячего пассажира в двери вестибюля, сопроводить к эскалатору или лифту, помочь зайти в вагоны и выйти на нужных станциях.

Фото: Александр Корольков/ РГ Александр Корольков/ РГ

В среднем ежегодно такие "собачьи" курсы проходят около 40 животных, ныне обучение предстоит пройти 60 собакам. Умение ориентироваться в метрополитене - это только часть навыков таких собак. На их получение уходит несколько недель. Это достигается постоянными тренировками и решением практических задач.

В метро собак учат проводить незрячего пассажира через двери вестибюлей, к эскалаторам или лифтам. Кинологи показывают, с какой стороны необходимо стоять на эскалаторе. Собак также обучают правильно передвигаться по платформе, быстро заходить в вагон поезда и выходить на нужных станциях. Кроме того, их тренируют подавать хозяину упавшие вещи и выбирать для прохода самый широкий турникет в вестибюле.

Как правило, на станциях метро животных больше всего смущают звуки движущегося эскалатора, прибывающих и отъезжающих поездов, а также большое количество людей. Специалисты проводят занятия таким образом, чтобы собаки смогли освоиться, не бояться и не создавать помех для своих владельцев и других пассажиров метрополитена.

После тренировок хвостатые помощники легко ориентируются в метро и становятся незаменимыми спутниками для незрячих пассажиров.