Перечислены главные сложности при продаже исторического здания в Москве

«Увидев объявление, можно подумать, что такое здание продадут легко, но на самом деле это не так. Когда начинают вскрываться подробности о статусе здания, о которых я говорю, выясняется, что на памятнике архитектуры нельзя производить то одни работы, то другие», — пояснила Кистанова.