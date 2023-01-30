В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
59 минут назад

В Москве значительно выросли цены на аренду каршеринговых авто

Мослентаиещё 1

Цены на аренду каршеринговых авто в Москве значительно выросли за прошлый год. По информации «Москвы 24» со ссылкой на данные сервиса приема онлайн-платежей, средний чек вырос на 28 процентов и составил 331 рубль.

В Москве значительно выросли цены на аренду каршеринговых авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Взлет цен вполне закономерен и связан с подорожанием обслуживания машин — из-за санкций на рынке дефицит некоторых запчастей. В основном это кузовные детали: крылья, фары и так далее — эти части машины страдают чаще всего при попадании в ДТП, из-за чего возникают проблемы с покупкой запчастей», — рассказали в специальном репортаже.

Компании объясняют сложившуюся ситуацию ростом цен и на сами автомобили. Сейчас основной костяк сервисов каршеринговых машин стараются создать преимущественно из китайских авто, подчеркнули собеседники издания. Это позволит избежать дальнейшего роста цен.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников спрос на каршеринг в Москве вырос на 121 процент в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители