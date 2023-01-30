В Москве значительно выросли цены на аренду каршеринговых авто

«Взлет цен вполне закономерен и связан с подорожанием обслуживания машин — из-за санкций на рынке дефицит некоторых запчастей. В основном это кузовные детали: крылья, фары и так далее — эти части машины страдают чаще всего при попадании в ДТП, из-за чего возникают проблемы с покупкой запчастей», — рассказали в специальном репортаже.