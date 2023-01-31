Более 2,7 тысячи объектов самостроя ликвидировали в Москве в 2022 году

Также Госинспекция по недвижимости усилила работу по профилактике нарушений.

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За год в Москве ликвидировано свыше 2,7 тысячи незаконных построек общей площадью 575 тысяч квадратных метров, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Контрольное ведомство с 2013 года выявляет и ликвидирует незаконные постройки. Освобожденные общегородские пространства благоустраивают: на месте самостроя появляются прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, озелененные территории.

«Самострой — это потенциально опасный объект, так как незаконные постройки возводятся с нарушениями норм и требований градостроительного и земельного законодательства. Госинспекция выявляет такие объекты во всех административных округах столицы. В результате за 2022 год было демонтировано свыше 2,7 тысячи нелегальных построек общей площадью 575 тысяч квадратных метров. Большая часть из них ликвидирована добровольно силами владельцев», — рассказал Иван Бобров.

Он добавил, что в минувшем году Госинспекция усилила работу по профилактике нарушений: ведомство приостановило проверки и на 23 процента увеличило количество информационно-разъяснительных мероприятий. В прошлом году Госинспекция провела более 20 тысяч встреч и консультаций. Глава ведомства отметил, что в 2023 году работа по профилактике нарушений и недопущению возведения новых объектов самостроя продолжится.

Помимо ликвидации незаконных построек и профилактики нарушений, ведомство занимается обнаружением ветхих и аварийных построек для дальнейшего их приведения в порядок или сноса. В 2022 году в Москве восстановили 297 ветхих построек, еще 436 аварийных объектов демонтировали.