В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
39 минут назад

Более 2,7 тысячи объектов самостроя ликвидировали в Москве в 2022 году

Mos.ruиещё 2

Также Госинспекция по недвижимости усилила работу по профилактике нарушений.

Более 2,7 тысячи объектов самостроя ликвидировали в Москве в 2022 году
Фото: Mos.ruMos.ru

За год в Москве ликвидировано свыше 2,7 тысячи незаконных построек общей площадью 575 тысяч квадратных метров, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Контрольное ведомство с 2013 года выявляет и ликвидирует незаконные постройки. Освобожденные общегородские пространства благоустраивают: на месте самостроя появляются прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, озелененные территории.

«Самострой — это потенциально опасный объект, так как незаконные постройки возводятся с нарушениями норм и требований градостроительного и земельного законодательства. Госинспекция выявляет такие объекты во всех административных округах столицы. В результате за 2022 год было демонтировано свыше 2,7 тысячи нелегальных построек общей площадью 575 тысяч квадратных метров. Большая часть из них ликвидирована добровольно силами владельцев», — рассказал Иван Бобров.

Он добавил, что в минувшем году Госинспекция усилила работу по профилактике нарушений: ведомство приостановило проверки и на 23 процента увеличило количество информационно-разъяснительных мероприятий. В прошлом году Госинспекция провела более 20 тысяч встреч и консультаций. Глава ведомства отметил, что в 2023 году работа по профилактике нарушений и недопущению возведения новых объектов самостроя продолжится.

Помимо ликвидации незаконных построек и профилактики нарушений, ведомство занимается обнаружением ветхих и аварийных построек для дальнейшего их приведения в порядок или сноса. В 2022 году в Москве восстановили 297 ветхих построек, еще 436 аварийных объектов демонтировали.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Новости Москвы,Иван Бобров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители