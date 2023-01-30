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1 час назад

Самая дешёвая студия Москвы продается за 1,5 млн рублей

Мир квартириещё 1

В январе 2023 года на вторичном рынке столицы продаётся 2697 квартир-студий и апартаментов-студий. Самый широкий выбор подобных объектов сейчас представлен в НАО Москвы, где продаётся 553 подобных объекта, вторую строчку занимает САО столицы, где продаётся 413 подобных лотов, третью – ЮВАО с 264 лотами, сообщает компания «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы».

Самая дешёвая студия Москвы продается за 1,5 млн рублей
Фото:  efimovfree.ru efimovfree.ru

Наиболее доступная студия сегодня продаётся в ЮЗАО. Этот объект оценён в 1,5 млн рублей. Данный бюджет позволит приобрести апартамент площадью 11,7 кв. м., который расположен в Академическом районе. Это объект свободного назначения на цокольном этаже. Также предложения до 2 млн рублей можно найти в ЮВАО, где за 1,8 млн рублей предлагается также апартамент на цокольном этаже и в ТАО, где минимальный бюджет составляет 1,7 млн рублей.

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Самый высокий ценовой старт на студии сегодня зафиксирован в ЗелАО, где минимальная цена составляет 3,86 млн рублей. В этой локации этот бюджет позволит приобрести студию площадью 11,7 кв. м.

«Если говорить о том, является ли формат дешёвых апартаментов-студий интересным инструментом для инвестиций, то для сдачи в аренду такой объект весьма интересен. Это связано с низкой себестоимостью объекта и хорошим арендным потоком. Сегодня даже объекты на цокольных этажах сдаются хорошо. При этом если говорить о продаже студий в формате долей в подвальном помещении, то такой формат менее интересен, так как долевая собственность такие объекты продаются плохо, а раскадастрить такие лоты практическ

Продажа объекта вместе с арендатором – это вполне нормальная практика. Другое дело, что всё равно нужно проверять договор и очень часто такие помещения продают как долевую собственность. В таких ситуациях часто бывают сервитуты или же ключи от помещения должны быть у управляющей компании для обеспечения доступа к коммуникациям. И исходя именно из этих параметров, а также наличия окон и коммуникаций можно подобрать для сдачи интересное помещение», – отметил генеральный директор компании Валерий Летенков.

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