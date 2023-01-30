Живопись XVIII века раскрыли в московском храме

На Новой Басманной улице в Москве во время реставрации храма Святых апостолов Петра и Павла обнаружили живопись XVIII века, сообщается на сайте правительства города.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы Официальный сайт Мэра Москвы

Специалисты расчистили фрески от потемневшего лака, бережно удалили многослойные наклейки и укрепили аварийные участки живописи. Это позволило составить представление об иконографии собора, чтобы подобрать аналоги для восстановления утраченных композиций.

Всего реставрируют более 40 сюжетных росписей. Часть элементов сохранилось под куполом на высоте45 метров и на своде храма. Иконостас и чугунная лестница также подлежат восстановлению.

Храм Святых апостолов Петра и Павла строили по приказу Петра I в 1719 году. Это редкий образец петровского барокко. Церковь страдала от пожара и сырости, а с 1935 по 1992 годы не выполняла своего назначения. В 2021 году специалисты отреставрировали фасады.