В Москве достраивают станцию "Потапово"

Строители заканчивают работу на станции-скульптуре "Потапово", которая станет конечной Сокольнической линии московского метрополитена. Старейшую ветку столичной подземки завершит инженерный и художественный объект в духе первых линий метро Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в оргкомитете архитектурной премии города.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура

"В Новой Москве достраивается уникальная станция метро "Потапово", созданная архитекторами совместно с известным скульптором и напоминающая космический корабль. "Потапово" на сегодняшний день - конечная станция продления Сокольнической линии. Символично, что старейшую ветку московского метрополитена, открывшуюся в 1935 году, в 2023 году завершит по-своему выдающийся инженерный и художественный объект: в духе классических станций первых линий "Потапово" обещает быть прорывной и в технологическом плане, и в архитектурном", - сказал собеседник агентства.

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В оргкомитете уточнили, что летом 2022 года бурятский скульптор Даши Намдаков, работы которого выставляются по всему миру, получил архитектурную премию Москвы как ключевой соавтор проекта "Потапово". В центре платформы расположится уникальная скульптура-колонна, она является эпицентром всего художественного образа сооружения, по задумке авторского коллектива (АО "Моспромпроект" и Parsec), отражающего современный вектор движения в развитии столицы.

"Возвращение монументального искусства в форме яркого авторского жеста по-своему преемственно с ансамблями легендарных станций первых очередей - "Площадь революции", "Белорусская", "Бауманская" и других, чье индивидуальное убранство помогает пассажирам быстро сориентироваться, где они находятся. Скульптура-колонна на станции "Потапово" выполнена в узнаваемом стиле Даши Намдакова - она имеет бионические текучие формы, при этом ее яркая симметрия контрастирует с асимметрией общего объема сооружения, у которого два неравных "плеча" соединенные надземным пешеходным переходом. За стеклянной оболочкой станции скульптуру можно будет увидеть снаружи, тем более что в ее грани будут вмонтированы LED-светильники", - добавили в оргкомитете.

По словам руководителя и креативного директора бюро Parsec Ильдара Гиниятова, скульптура на "Потапово" является не только арт-объектом, но и функциональной частью станции - обеспечивает интеграцию инженерных систем, скрывая от глаз прокладку кабельных линий и каналов подачи теплого воздуха.

Отапливаемая пассажирская зона

Кроме того, станция "Потапово" представляет интерес с технологической стороны: это будет первая в московском метрополитене наземная станция с отапливаемой пассажирской зоной.

"Уникальны и решения по компоновке инженерных систем с размещением технологического оборудования на кровле, что дает возможность сократить площади станционного комплекса. Большое внимание уделено безопасности: на станции применена аспирационная система пожарной сигнализации. Она представляет собой трубки небольшого диаметра, располагающиеся за подвесным потолком: через множество отверстий идет забор окружающего воздуха и в режиме реального времени ведется мониторинг и распознавание текущего состояния объекта", - подчеркнул собеседник агентства.

Как рассказал начальник архитектурного отдела АО "Моспромпроект" Владимир Бутурлинцев, весь спектр проектирования станции выполняется в BIM-модели, интегрированной с данными геометрических, физических и функциональных характеристик объекта. "Это позволяет на ранних стадиях проектирования исключать ошибки в части формирований объема сооружения и закладывать правильные логистические и коммуникационные связи. Невозможно представить, как можно спроектировать такую сложную структуру внешней оболочки станции без BIMa, увязать несущие элементы с инженерными коммуникациями. Только благодаря объемному проектированию специалисты справились с поставленной задачей", - пояснил он.

Архитектурная премия

"Таких ярких художественных решений транспортных объектов в столице хотелось бы делать больше, но мы понимаем, что скорости строительства в Москве велики, и мы не сможем организовать столько архитектурных конкурсов, чтобы объять необъятное. С другой стороны, для поощрения лучших решений у нас есть архитектурная премия Москвы, в рамках которой мы выбираем и награждаем самые интересные произведения, как, например, "Потапово". Приятно, что мы можем сравнительно скоро видеть результаты - как проведенных архитектурных конкурсов, так и реализованные проекты, которые у нас в разные годы были номинантами и лауреатами", - отметил главный архитектор Сергей Кузнецов.

Так, накануне нового года сразу два финалиста архитектурной премии 2021 года - станции "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон" - были завершены в составе восточного участка Большой кольцевой линии. Оба проекта выбирались на архитектурном конкурсе и оба вышли в финал архитектурной премии, которую ежегодно лучшим проектным коллективам вручает мэр Москвы Сергей Собянин. Получить первое место им помешало лишь ограничение самой премии: для номинации транспортных объектов награда была одна, а знаковых станций на конкурсе - несколько. Победу в итоге присудили "Мневникам".

Музей под землей

При этом "Нагатинский Затон" может побить свой собственный рекорд - по величине мозаичных изображений рыб, ставших его главным украшением. "Тема водного мира лежала на поверхности. Рыба - одновременно яркий, нейтральный и запоминающийся образ, который будет хорошо работать только в буквальном воспроизведении, не терпящем стилизации или декорирования. Так появилось понимание того, что нам нужны энциклопедически точные изображения обитателей Нагатинского Затона", - рассказывает основатель архитектурного бюро za bor Арсений Борисенко.

Станция была определена как минималистичное пространство, экспонирующее местную фауну, практически подземный музей. Всего здесь 12 панно, наибольшее из которых имеет длину 16 м. В дополнение к ним в проекте были заложены графические изображения в кассовом зале, которые позже были перенесены в переход. Для их производства применялась технология пескоструйной обработки через заранее прорезанный плотный трафарет: его наклеивали на мраморные панели с последующим заполнением полученного рельефа полимерным составом и полировкой.

Еще один авторский элемент станции - потолок кассового зала, выполненный из 26 тыс. отдельных металлических элементов - "чешуек" в виде сложной волнообразной поверхности. При этом современные технологии соседствуют с вполне классическими приемами оформления подземки, призванными визуально расширить пространство. Для этого авторы использовали светлые потолок и стены перрона и направленный по касательной к ним световой поток, размывающий границы и фиксирующий внимание на мозаиках. Контрастные черные цоколь стен перрона и участки пола у лестниц четко указывают пассажирам границу платформы и направление движения.

Наследие перед глазами

Продолжает череду необычных архитектурных решений новых станций "Кленовый бульвар", здесь в формах павильона и силуэтах потолка платформы доминирует образ расположенного в соседнем Коломенском деревянного дворца царя Алексея Михайловича. В текстуре панелей, которыми обшиты сооружения, архитекторы переосмыслили орнаменты так называемой сетчатой керамики - археологического наследия еще более древнего периода, найденного на Дьяковом городище. Эта же тема отразилась и в световом оформлении станции, превратившись в звездное небо.

"Для нас это был первый опыт работы с метрополитеном и, приступая к первым эскизам, мы ни на секунду не забывали, что строим объект, который будет жить вечно. Подземная жизнь совсем не похожа на обычные здания, это касается не только формирования объема, но и ощущений, которые возникают во время пребывания. Пластика свода платформы задает узнаваемый силуэт элементов русского зодчества, освещение, скользящее по белоснежной гнутой поверхности, подчеркивает сложную форму", - пояснила сооснователь бюро ARCHSLON Татьяна Осецкая.