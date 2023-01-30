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25 минут назад

Более 30 помещений центров госуслуг привели в порядок в 2022 году

Москва24иещё 6

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 2022 год привели в порядок 33 помещения центров госуслуг "Мои документы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Более 30 помещений центров госуслуг привели в порядок в 2022 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиковпортал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По данным ведомства, в 23 помещениях отремонтировали инженерные системы и адаптировали пространство для маломобильных посетителей. Кроме того, в них установили приборы учета тепловой энергии.

Также сообщается о капитальном ремонте в восьми помещениях. Еще в двух впервые были открыты офисы госуслуг, их потребовалось адаптировать к приему посетителей.

Замруководителя департамента капитального ремонта Москвы Алексей Васютин, в частности, рассказал о флагманском офисе "Мои документы" в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" Северо-Западного административного округа. Посетителей здесь принимают в открытом пространстве с залом ожидания. Предусмотрены 89 окон для оперативного рассмотрения обращений.

В районе Коньково госуслуги предоставляют в торговом центре "Беляево". Здесь, на площади в более чем 1 460 квадратных метров, обустроили кабинеты для сотрудников офиса и отдела по вопросам миграции. Для каждого из направлений госуслуг создали свои отдельные окна приема и зоны ожидания.

В порядок были приведены центры госуслуг в Южном Медведкове и Свиблове. Кроме того, после капитального ремонта заработал офис в Печатниках – зона ожидания здесь расширена на 70%, появилось мини-кафе, а число компьютеров для самостоятельного получения госуслуг увеличилось втрое.

Обновленные центры "Мои документы" отличаются наличием терминалов самообслуживания, игровых пространств и расширенных зон ожидания. Кроме того, увеличено число окон приема и созданы детские игровые пространства.

Ранее сообщалось, что на выставках проекта "Москва – с заботой об истории" в 29 столичных центрах госуслуг "Мои документы" появились стереоскопы. Благодаря этим устройствам посетители могут рассматривать объемные изображения, фотографии и открытки.

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