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2 часа назад

Собянин: Около 50 деловых и коммерческих объектов построят в ТиНАО за год

Агентство «Москва»иещё 3

Около 50 деловых и коммерческих объектов построят за год в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Это позволит создать дополнительные рабочие места, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: За год в ТиНАО построят около 50 деловых и коммерческих объектов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За год в ТиНАО построят около 50 деловых и коммерческих объектов, что позволит создать дополнительные рабочие места», - написал Собянин.

Он пояснил, что в ТиНАО появится до 13 тыс. новых рабочих мест. С этой целью идет строительство не только жилой застройки, но и создаются рабочие места в нескольких сферах: промышленно-производственной, торговой, офисной, бытовой, культурно-досуговой, административно-деловой и инженерно-технической.

Мэр добавил, что с 2012 года количество рабочих мест в ТиНАО выросло более чем в три раза, составив почти 300 тыс. А в 2022 году в этих округах ввели в эксплуатацию 550 тыс. кв. м коммерческой недвижимости и создали 13 тыс. рабочих мест.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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