Собянин: За год в ТиНАО построят около 50 деловых и коммерческих объектов

Около 50 деловых и коммерческих объектов построят за год в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Это позволит создать дополнительные рабочие места, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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«За год в ТиНАО построят около 50 деловых и коммерческих объектов, что позволит создать дополнительные рабочие места», - написал Собянин.

Он пояснил, что в ТиНАО появится до 13 тыс. новых рабочих мест. С этой целью идет строительство не только жилой застройки, но и создаются рабочие места в нескольких сферах: промышленно-производственной, торговой, офисной, бытовой, культурно-досуговой, административно-деловой и инженерно-технической.