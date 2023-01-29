Собянин рассказал о поддержке Москвы для предпринимателей

— Открыть новый бизнес или развить уже имеющийся в Москве стало еще доступнее. Активно помогаем в этом предпринимателям. В 2022 году количество малых и средних предприятий (МСП) в Москве превысило 830 тысяч. Это на семь процентов больше чем в 2021-м. В них работают уже 3,2 миллиона человек — 38 процентов от всех занятых москвичей, — сказал он.