В Москве выявили 1 519 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 519 против 1 967 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Фото: ТАСС ТАСС

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 345 379 случаев заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 876 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 376, до 3 146 968.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 144 против 284 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 132 950 случаев заражения.