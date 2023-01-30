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37 минут назад

В Москве выявили 1 519 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАССиещё 2

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 519 против 1 967 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В Москве выявили 1 519 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: ТАССТАСС

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 345 379 случаев заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 876 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 376, до 3 146 968.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 144 против 284 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 132 950 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 39, до 1 113 421. За последние сутки умерли двое заразившихся, всего с начала пандемии - 15 473.

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