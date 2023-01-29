В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

На Казанском направлении МЖД начали курсировать три новых поезда

Москва24иещё 2

Три дополнительных современных состава вышли на Казанское направление МЖД по которому пройдет будущий третий Московский центральный диаметр. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На Казанском направлении МЖД начали курсировать три новых поезда
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"В январе 2023-го еще три поезда ЭП2Д вышли на Казанское направление будущего D3, всего здесь курсируют уже 13 современных составов этой серии", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.

Отмечается, что новые поезда ходят по маршруту от Москвы до Коломны. Составы ЭП2Д отличает наличие в вагонах Wi-Fi и USB-разъемов для зарядки гаджетов, кондиционеров с системой обеззараживания воздуха, а также креплений под велосипеды и дополнительных поручней.

Ранее стало известно, что в декабре 2022 года столичный метрополитен получил для Большой кольцевой линии 48 новых вагонов "Москва-2020". В настоящее время в московской подземке ходят более 100 составов этого типа.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители