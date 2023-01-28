В Москве в ночь на 29 января ожидается туман

Жителей столицы предупредили о тумане с видимостью 200-700 метров в вечернее время 28 января и в ночь на 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— В период с 20:00 28 января до 09:00 29 января в Москве местами ожидаются туман с видимостью 200-700 метров, гололед, на дорогах возможна гололедица, — говорится в материале.

Во время тумана рекомендуется воздержаться от поездок на частных автомобилях. Также в департаменте посоветовали водителям избегать внезапных маневров, потому как туман и гололед повышают шанс аварийных ситуаций и могут затруднить движение, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

До этого в пресс-службе Гидрометцентра России сообщили, что в связи с гололедицей в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности до 00:00 29 января.