Собянин рассказал о новых спортивных объектах в Москве

В столице продолжается строительство спортивных объектов. Так, в 2022 году было возведено 21 сооружение. В их числе международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках», а также три горнолыжные трассы и два трамплина на Воробьевых горах. Всего с 2011 года в Москве открыто 177 спортивных объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Москва становится по-настоящему спортивным городом. Больше половины москвичей занимаются спортом регулярно. Это очень радует. Мы не останавливаемся на этом — продолжаем активно развивать спортивную инфраструктуру и делать спорт максимально доступным для жителей», — отметил Мэр Москвы.

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Новый спортивный комплекс с бассейном «Раменки» появится в одноименном районе на западе Москвы. Его строительство планируют завершить в 2023 году. Объект возводят на месте снесенного спортивно-оздоровительного комплекса «Раменки», существовавшего с 1989 года. Сейчас готовность комплекса составляет более 30 процентов.

Строители уже завершили монолитные работы, на финальном этапе находится устройство кровли. Специалисты продолжают отделку фасада, витражное остекление, монтаж внутренних инженерных систем.

Площадь четырехэтажного комплекса составит около шести тысяч квадратных метров. Фасад здания украсят белыми ламелями, а первый этаж — витражным остеклением. Интерьер оформят в современном стиле, вдоль нижнего и верхнего контура здания разместят архитектурную подсветку.

В спорткомплексе будет бассейн, игровой и тренажерный залы, два зала для занятий борьбой, две студии ритмической гимнастики и хореографии, зона бокса, а также буфет. В спорткомплексе смогут одновременно заниматься около 180 человек.

В конце 2022 года в Раменках также завершили реконструкцию спортивного комплекса «Воробьевы горы». Для любителей зимних видов спорта открыли лыжный трамплин, кресельную канатную дорогу и три трассы. Длина одной из них превышает 300 метров.

Благодаря реконструкции пропускная способность горнолыжных трасс спортивного комплекса «Воробьевы горы» увеличена до 500 человек при единовременном катании и составляет около шести тысяч человек в день.

В районе Ясенево построят ледовый дворец. Он появится на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской и Ясногорской улицами.

«В 2024 году в районе Ясенево появится ледовый дворец площадью 20,7 тысячи квадратных метров. Его готовность — около 70 процентов. Планируем, что там будут проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от мероприятий время дворец смогут посещать все желающие», — отметил Сергей Собянин.

Специалисты завершили витражное остекление фасадов и приступили к монтажу подсистем козырька. С внутренней стороны ледовый дворец украсят специальными металлическими кассетами. Строители уже монтируют треугольные сегменты. На объекте также полностью выполнили черновую отделку и завершают работы по устройству инженерных сетей.

В зоне тренировочной ледовой арены установили плиту ледового поля. После устройства бортов строители приступят к пусконаладочным работам, касающимся пробного ледового покрытия.

В Ясеневе также завершается строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак-волейбол». Он располагается по адресу: Новоясеневский проспект, владение 3.

Площадь объекта, построенного на средства инвестора, составляет 36,25 тысячи квадратных метров. Он представляет собой единую объемно-пространственную композицию, состоящую из нескольких блоков переменной этажности. Главный вход в комплекс образует парадный двор.

На первом и втором этаже находятся детский и взрослый бассейны, тренировочные залы, кафе и помещения администрации. Их общая площадь — 4,5 тысячи квадратных метров.