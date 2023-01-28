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48 минут назад

Собянин: В Ясенево построят ледовый дворец и спортивный комплекс «Спартак-волейбол»

Агентство «Москва»иещё 2

В Ясенево в этом году завершается строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак-волейбол», а в 2024 году здесь появится ледовый дворец площадью более 20 тыс. кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэра Москвы Сергей Собянин.

Собянин: В Ясенево построят ледовый дворец и спортивный комплекс «Спартак-волейбол»
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«В 2024 году в районе Ясенево появится ледовый дворец площадью 20,7 тыс. кв. м. Его готовность около 70%. Планируем, что там будут проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от мероприятий время дворец смогут посещать все желающие. В Ясенево также в этом году завершается строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак-волейбол». Площадь объекта 36,25 тыс. кв. м. На первом и втором этажах спроектированы детский и взрослый бассейны, тренировочные залы, кафе и помещения администрации», - написал Сергей Собянин.

Он отметил, что Москва становится по-настоящему спортивным городом. Больше половины жителей занимаются спортом регулярно.

«Мы не останавливаемся на этом - продолжаем активно развивать спортивную инфраструктуру и делать спорт максимально доступным для жителей. Только в 2022 году возведено 21 спортивное сооружение, в их числе такие крупные, как Международный центр самбо и Центр бокса в «Лужниках», реконструированный стадион «Москвич» в Текстильщиках, а также три горнолыжных трассы и два трамплина на Воробьевых горах», - добавил мэр.

Кроме того, в этом году в Раменках завершится строительство спорткомплекса с бассейном площадью 6 тыс. кв. м. Объект возводится на месте снесенного спорткомплекса «Раменки», существовавшего с 1989 года. В новом спорткомплексе будет бассейн, игровой и тренажерный залы, два зала для занятий борьбой, две студии ритмической гимнастики и хореографии, зона бокса, а также буфет. Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься около 180 человек.

Как отмечается, всего начиная с 2011 года в столице открыто 177 спортивных объектов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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