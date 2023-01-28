В столице прошло мероприятие на льду для IT-cпециалистов

«Люди общались, они обсуждали, они знакомились. На самом деле, не всегда так просто человеку пойти и начать с кем-то взаимодействовать. А это мероприятие — огромная площадка для знакомств, позволяющая рассказать, у кого что происходит, у кого какие проблемы. Живое общение — это очень важно, потому что все уже немного подустали от зумов, от удаленки. И даже не всегда люди понимают, где они работают, кто их коллеги, а в рамках IT’s Tinkoff on Ice произошло такое объединение коллег по индустрии. Обменяться какими-то мыслями и идеями — полезно, какую-то сопричастность ощутить — важно, особенно когда ты из дома несколько лет работал. Сейчас все уже возвращаются, но тем не менее это еще один повод встретиться и с командой, и с другими коллегами по цеху, с которыми чувствуешь некое единение», — рассказал вице-президент и директор по бизнес-технологиям компании «Тинькофф» Константин Маркелов.