В столице прошло мероприятие на льду для IT-cпециалистов

И на коньках покататься, и профессиональные проблемы обсудить. В Москве прошло массовое мероприятие на льду для участников IT-отрасли. В его рамках собрались свыше трех тысяч специалистов, в том числе из крупных российских компаний. Можно было посетить мастер-классы легенд российского хоккея, пройти IT-квест, поучаствовать в различных играх на льду, перекусить.
Основными участниками прошедшего впервые мероприятия IT’s Tinkoff on Ice стали QA-инженеры, разработчики, аналитики, дизайнеры, маркетологи и другие представители отрасли, а также их семьи.
Массовый выход на лед IT-специалистов был не просто развлекательным мероприятием: участникам удалось пообщаться и на профессиональные темы.
«Люди общались, они обсуждали, они знакомились. На самом деле, не всегда так просто человеку пойти и начать с кем-то взаимодействовать. А это мероприятие — огромная площадка для знакомств, позволяющая рассказать, у кого что происходит, у кого какие проблемы. Живое общение — это очень важно, потому что все уже немного подустали от зумов, от удаленки. И даже не всегда люди понимают, где они работают, кто их коллеги, а в рамках IT’s Tinkoff on Ice произошло такое объединение коллег по индустрии. Обменяться какими-то мыслями и идеями — полезно, какую-то сопричастность ощутить — важно, особенно когда ты из дома несколько лет работал. Сейчас все уже возвращаются, но тем не менее это еще один повод встретиться и с командой, и с другими коллегами по цеху, с которыми чувствуешь некое единение», — рассказал вице-президент и директор по бизнес-технологиям компании «Тинькофф» Константин Маркелов.
После катания участники мероприятия смогли отдохнуть в отапливаемых шатрах, где проходили дискуссии на отраслевые темы с участием сотрудников «Тинькофф» и других крупных российских компаний.
Участниками массового мероприятия также стали студенты стипендиальной программы «Тинькофф».
«Представьте, вы приходите и, с одной стороны, атмосфера рождественская: каток, огонечки, музыка. С другой стороны, есть что-то современное, карьерное, продуктовое. И вот этот микс очень интересен, безумно эта атмосфера зацепила. Я встретил своих знакомых, мы снова пообщались с ребятами-стипендиатами, с осени не виделись. Это действительно талантливые ребята, и я думаю, что даже года через три они станут одними из самых успешных в стране. Поэтому это мероприятие очень полезно в плане нетворкинга», — подчеркнул стипендиат «Тинькофф».
В компании рассчитывают, что массовое катание на коньках IT-специалистов станет ежегодным мероприятием — фестивалем на льду, участники которого смогут не только хорошо отдохнуть, но и познакомиться с коллегами по отрасли, обсудить с ними общие темы, проблемы отрасли и планы на будущее.