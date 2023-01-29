В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
36 минут назад

Движение ограничат на участках боковых проездов Кутузовского проспекта с 30 января

Москва24иещё 3

С понедельника движение ограничат на участках боковых проездов Кутузовского проспекта в районе музея-панорамы "Бородинская битва". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

Движение ограничат на участках Кутузовского проспекта в Москве
Фото: m24.rum24.ru

"С 30 января по 31 августа на участках бокового проезда Кутузовского проспекта будет частично закрыта для движения одна полоса. Это связано с проведением работ", – отметили в Дептрансе.

Отмечается, что до 31 марта будет недоступна одна полоса на участке бокового проезда от дома 41 до дома 43 с движением в сторону центра. Затем поочередно будет перекрываться по одной полосе на отрезках дороги в районе каждого из этих домов отдельно.

С 16 июня по 31 августа специалисты перекроют одну полосу с обратной стороны Кутузовского проезда, в районе дома 36, строения 2, в боковом проезде с движением в сторону области.

Ранее сообщалось, что на двух столичных магистралях изменили скоростной режим. Так, на участке в районе дома 99, строения 1, по Севастопольскому проспекту максимальная скорость теперь составляет 60 километров в час. То же касается участка улицы Дмитрия Ульянова от дома 20 до улицы Ивана Бабушкина.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители