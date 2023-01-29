Движение ограничат на участках Кутузовского проспекта в Москве

С понедельника движение ограничат на участках боковых проездов Кутузовского проспекта в районе музея-панорамы "Бородинская битва". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

Фото: m24.ru m24.ru

"С 30 января по 31 августа на участках бокового проезда Кутузовского проспекта будет частично закрыта для движения одна полоса. Это связано с проведением работ", – отметили в Дептрансе.

Отмечается, что до 31 марта будет недоступна одна полоса на участке бокового проезда от дома 41 до дома 43 с движением в сторону центра. Затем поочередно будет перекрываться по одной полосе на отрезках дороги в районе каждого из этих домов отдельно.

С 16 июня по 31 августа специалисты перекроют одну полосу с обратной стороны Кутузовского проезда, в районе дома 36, строения 2, в боковом проезде с движением в сторону области.