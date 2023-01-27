Легендарный московский кинотеатр "Ударник" отреставрируют

"Ударник" восстановят как фестивальный и премьерный кинотеатр. Работы по его возрождению начнутся в 2023 году. Об этом сообщила представитель кинотеатра Светлана Максимченко.

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Она возглавила проектную группу кинотеатра "Ударник" в августе 2022 года. Ранее Максимченко занимала должность директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России и возглавляла сеть городских кинотеатров "Москино".

"Ударник" - легендарное место для Москвы и российского кинематографа. Он открылся для зрителей в ноябре 1931 года как первый звуковой кинотеатр. В 1935 году в "Ударнике" прошел первый Московский международный кинофестиваль. В советские годы кинотеатр был главной фестивальной площадкой страны, местом проведения кинофестивалей, национальных недель кино, премьер, юбилеев и ретроспектив. Как кинотеатр, "Ударник" прекратил работу в 2010 году.

Здание, расположенное в самом центре Москвы, на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной, - часть архитектурного ансамбля Комплекса "Дом правительства", который строился в 1928 - 1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана, объект культурного наследия регионального значения.

Площадь кинотеатра - более 5,5 тысячи квадратных метров. В здании разместятся несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше откроется терраса и смотровая площадка.