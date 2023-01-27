Раскрыт один из главных недостатков москвичей

«Я много путешествую по миру. Все познается в сравнении. Москвичам немного не хватает широты мышления. Приезжаю я, к примеру, в Дубай, а там встречаю удивительных ребят. Одна из них — из Канады, в свои 29 лет уже управляющая пиар-службой сети пятизвездочных отелей в ОАЭ. И таких там много. На мой взгляд, это от того, что у них нет границ в мышлении», — сказал Малиновский.