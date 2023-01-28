Сергей Собянин рассказал о работе и истории столичных катков

Мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте рассказал о работе и истории столичных катков. Он напомнил, что в 60-80-е годы Москва переживала бум катания на коньках.

«Да, они требуют больше ресурсов для содержания и ухода. Но в конечном счете один раз настроить машины, залить лед и затем поддерживать каток до 5 месяцев в год – это вполне посильная задача. А все затраты вернутся сторицей в виде здоровья и отличного настроения москвичей», - рассказал Сергей Собянин.

Главный каток страны остается на ВДНХ. С 2014 года его посетило порядка 5 млн человек, в том числе уже более 300 тыс. человек нынешней зимой. Также неизменной популярностью пользуются ледовые арены в Парке Горького, где под музыку покатались уже более 230 тыс. человек, а также в саду «Эрмитаж», в «Сокольниках», в парке «Красная Пресня», в Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках, ландшафтном парке «Митино», на «Ходынском поле».