В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
51 минуту назад

Сергей Собянин рассказал о работе и истории столичных катков

Национальная Служба Новостейиещё 2

Мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте рассказал о работе и истории столичных катков. Он напомнил, что в 60-80-е годы Москва переживала бум катания на коньках.

Сергей Собянин рассказал о работе и истории столичных катков
Фото: ТАССТАСС

Градоначальник напомнил о первых ледовых площадка Москвы на Петровке, в парке «Сокольники», в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького (каток «Зеркальный»), на ВДНХ.

По данным мэра столицы, в Москве в настоящее организовано 215 катков с искусственным льдом.

«Да, они требуют больше ресурсов для содержания и ухода. Но в конечном счете один раз настроить машины, залить лед и затем поддерживать каток до 5 месяцев в год – это вполне посильная задача. А все затраты вернутся сторицей в виде здоровья и отличного настроения москвичей», - рассказал Сергей Собянин.

Главный каток страны остается на ВДНХ. С 2014 года его посетило порядка 5 млн человек, в том числе уже более 300 тыс. человек нынешней зимой. Также неизменной популярностью пользуются ледовые арены в Парке Горького, где под музыку покатались уже более 230 тыс. человек, а также в саду «Эрмитаж», в «Сокольниках», в парке «Красная Пресня», в Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках, ландшафтном парке «Митино», на «Ходынском поле».

Новости Москвы,Каток,Сергей Собянин,ВДНХ,Эрмитаж,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители