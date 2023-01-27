Собянин: Москва остается лидером по безопасности дорожного движения в России

— По сравнению с 2010 годом число ДТП с пострадавшими в 2022 году уменьшилось на 34 процента. Количество погибших на дорогах снизилось более чем в 2,5 раза (с 763 до 300). Уровень социального риска по итогам 2022 года предварительно составляет 2,37, что соответствует показателям развитых стран мира, — сказал он.