Мосгортранс планирует полностью перейти на удаленный медицинской осмотр водителей перед выходом на рейс уже этой осенью. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Этой осенью Мосгортранс полностью перейдет на удаленные медосмотры водителей перед выходом на рейс — сейчас показатели здоровья водителей оценивает медперсонал в парках, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что необходимый для перехода закон вступит в силу 1 сентября. С началом его действия время прохождения медосмотра сократится до трех минут. Это в свою очередь положительно отразится на времени выхода транспорта на маршруты, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».