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1 час назад

Мосгортранс полностью перейдет на удаленные медосмотры водителей этой осенью

Вечерняя Москва

Мосгортранс планирует полностью перейти на удаленный медицинской осмотр водителей перед выходом на рейс уже этой осенью. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Мосгортранс полностью перейдет на удаленные медосмотры водителей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Этой осенью Мосгортранс полностью перейдет на удаленные медосмотры водителей перед выходом на рейс — сейчас показатели здоровья водителей оценивает медперсонал в парках, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что необходимый для перехода закон вступит в силу 1 сентября. С началом его действия время прохождения медосмотра сократится до трех минут. Это в свою очередь положительно отразится на времени выхода транспорта на маршруты, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в 2022 году на работу в Мосгортранс устроилось 3,3 тысячи человек, что на 33 процента больше, чем в 2021 году. Для приглашения новых сотрудников перевозчик организовал акцию «Приведи друга», в рамках которой водитель получает 20 тысяч рублей, если приведет друга на работу водителем.

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