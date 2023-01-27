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1 час назад

Мосгортранс осенью полностью перейдет на удаленные медосмотры водителей перед рейсами

Агентство «Москва»иещё 1

Осенью 2023 года Мосгортранс полностью перейдет на формат проведения удаленных медосмотров водителей перед выходом на рейсы, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Этой осенью Мосгортранс полностью перейдет на удаленные медосмотры водителей перед выходом на рейс - сейчас показатели здоровья водителей оценивает медперсонал в парках», - говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что закон, который разрешает проводить осмотры с участием медиков, подключенных удаленно, вступит в силу 1 сентября 2023 года.

«Мы одними из первых в стране перейдем на современный формат: время прохождения осмотров уменьшится до трех минут, водители будут быстрее выходить на маршруты, не надо будет привлекать дополнительный медперсонал на работу в парках», - отметили в Дептрансе.

Уточняется, в 2022 году в столице уже начали использовать программно-аппаратные комплексы для предрейсового осмотра водителей. Так, сейчас отечественное оборудование применяют в 60% случаев. При этом приборы работают с высокой точностью, система фиксирует результаты измерений и записывает процесс на видео.

По словам заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова, которого цитирует пресс-служба, до конца года в парках и на конечных станциях Мосгортранса установят около 50 современных комплексов для удаленного предрейсового медосмотра водителей. «Благодаря им мы сможем внимательнее следить за здоровьем сотрудников и еще больше повысить безопасность поездок пассажиров. Кроме того, новое оборудование поможет ускорить выход водителей на маршруты. Сегодня в парках Мосгортранса почти 240 таких приборов, проведено около 560 тыс. осмотров», - заключил Ликсутов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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