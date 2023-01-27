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44 минуты назад

Москвичам пообещали трехдневный снегопад

Мослентаиещё 4

Трехдневный снегопад в начале следующей недели пообещал москвичам руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В разговоре с RT он отметил, что жителей столицы также ожидает потепление.

Москвичам пообещали трехдневный снегопад
Фото: МослентаМослента

По словам синоптика, на выходных в городе будет облачно, а столбики термометров опустятся до минус трех градусов днем и до минус восьми ночью. На следующей неделе циклоны будут более активными.

«У нас хорошо просядет давление ко вторнику-среде, до 735-732 миллиметров ртутного столба, и ветер поднимется, и более основательно будет идти снег с понедельника по среду. В конце недели без снега не обойдется», — рассказал он. Температура воздуха при этом может подняться до нуля — плюс двух градусов.

Ранее в Москве и Московской области также объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до вечера субботы.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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