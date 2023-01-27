Москвичам пообещали трехдневный снегопад

«У нас хорошо просядет давление ко вторнику-среде, до 735-732 миллиметров ртутного столба, и ветер поднимется, и более основательно будет идти снег с понедельника по среду. В конце недели без снега не обойдется», — рассказал он. Температура воздуха при этом может подняться до нуля — плюс двух градусов.