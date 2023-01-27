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43 минуты назад

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено

Агентство «Москва»иещё 8

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро, которое приостанавливалось от станции «Курская» до «Партизанской» из-за человека на путях, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. «Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график», - говорится в материале.

Ранее уточнялось, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Позднее в Дептрансе пояснили, что нет движения поездов от «Курской» до «Партизанской», в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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