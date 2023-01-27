Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро, которое приостанавливалось от станции «Курская» до «Партизанской» из-за человека на путях, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. «Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график», - говорится в материале.