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45 минут назад

«Сухие и теплые»: синоптик о столичной погоде в предстоящие выходные

News.ru

Выходные в российской столице ожидаются сухие и теплые, не исключается выпадение незначительного количества снега, таким прогнозом в разговоре с NEWS.ru поделился руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха не будет сильно отличаться от средней на прошедшей неделе — минус 2–3 градуса.

Выходные в столице ожидаются сухие и теплые. Возможно, конечно, выпадение незначительного количества снега по остаточному принципу. Но в общем и целом осадков в Москве не ожидается, — сказал синоптик.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 и 31 января в Москве прогнозируется снегопад. По его словам, высота снежного покрова достигнет 29–34 см, но серьезных заморозков не ожидается.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Санкт-Петербурге 19 января поднялась до пяти градусов тепла, тем самым достигнув рекордной отметки за всю историю метеонаблюдений. Синоптики рассказали, что прошлый рекорд для 19 января был установлен в 2020 году. Тогда температура поднялась до плюс 4,7 градусов.

Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,Александр Шувалов,
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