Более 2,3 тысячи жилых домов отремонтируют в Москве в 2023 году

В 2023 году в региональную программу капитального ремонта вошло более 2,3 тысячи многоквартирных домов столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году работы проводятся на 2309 объектах», — отметил он.

Больше всего домов отремонтируют в трех столичных округах. Так, в Центральном административном округе приведут в порядок 385 жилых зданий, в Южном — 348, а в Северном — 313.

Перечень необходимых работ для каждого дома составляется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.

«Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на работоспособность коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш начнется с наступлением устойчивых положительных температур», — рассказал Петр Бирюков.