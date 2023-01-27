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7 часов назад

В Москве ожидаются заморозки

Газета.Ruиещё 2

Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют снег и гололедицу в Москве и области. Об этом пишет ТАСС. Дневная температура в столице будет от минус двух градусов до нуля, ночью — от минус шести до минус четырех градусов. В Московской области температура днем будет колебаться от минус пяти градусов до нуля, в ночь на субботу — от минус восьми до минус трех градусов. Скорость ветра, который будет дуть с юго-западного и западного направления, не превысит 9 м/с. Из-за гололедицы объявлен "желтый" уровень погодной опасности до 21:00 мск субботы. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

В Москве ожидаются заморозки
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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