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54 минуты назад

Раскрыты плюсы жизни на юго-восточной окраине Москвы

Мослента

Плюсы жизни на юго-восточной окраине Москвы — в районе Выхино — раскрыли «Мосленте» местные жители.

Раскрыты плюсы жизни на юго-восточной окраине Москвы
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»Екатерина Якель / «Лента.ру»

«У нас большое количество отличных детских площадок, а также площадок с тренажерами под открытым небом. Практически нет неблагоустроенных дворов. Жители могут комфортно гулять с детьми прямо около дома или заниматься спортом в двух шагах от собственного подъезда», — рассказала 46-летняя домохозяйка Юлия.

Москвичка отметила, что Выхино — очень чистый и ухоженный район: территории дворов и улиц здесь убирают регулярно.

Хорошо в районе обстоят дела и с транспортом — на его сравнительно небольшой территории есть сразу пять станций метро, а также ходит множество автобусов.

«Путь до центра занимает всего 25 минут. Из любого уголка района до станции метро "Выхино" или до "Юго-Восточной" можно дойти минут за десять», — поделилась 40-летняя сотрудница банка Лариса.

Ранее москвичи назвали плюсы и минусы жизни в Северном и Южном Медведкове. Они упомянули об изменении транспортной инфраструктуры и проблеме с парковками.

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