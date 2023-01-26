Раскрыты плюсы жизни на юго-восточной окраине Москвы

«У нас большое количество отличных детских площадок, а также площадок с тренажерами под открытым небом. Практически нет неблагоустроенных дворов. Жители могут комфортно гулять с детьми прямо около дома или заниматься спортом в двух шагах от собственного подъезда», — рассказала 46-летняя домохозяйка Юлия.