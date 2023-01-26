Памятные мероприятия пройдут в Москве в честь победы в Сталинградской битве

К 80-летию победы в Сталинградской битве в столице и других городах России будут организованы специальные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

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«К 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом пройдет серия реконструкций, выставочных и мультимедийных мероприятий, концерт и видеомост», - говорится в сообщении.

Так, Музей кино в Москве 29 января организует показ фильма «Дни и ночи», посвященного событиям 1942 года в Сталинграде. Мероприятие также приурочено к открытию выставки «Снимал он трудный быт войны» о подвиге военных кинооператоров, экспозиция откроется 2 февраля.

Кроме этого, 2 февраля стартует проект «Сталинград - история Победы». «В рамках него выставки пройдут на площадках 24 исторических парков «Россия - моя история»: в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Пскове, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Ставрополе, Сургуте, Тюмени, Уфе, Челябинске, Южно-Сахалинске, Якутске. С материалами выставки смогут ознакомиться не менее 192 тыс. посетителей», - пояснили в пресс-службе ведомства.