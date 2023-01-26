Исторический музей вдвое снизит стоимость билетов в день своего рождения

Купить билеты в Государственный исторический музей (ГИМ) 9 февраля можно будет по сниженной вдвое цене. Об этом сообщила пресс-служба музея.
«9 февраля в честь дня рождения ГИМ основную экспозицию Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года и Палаты бояр Романовых можно будет посетить за 50% стоимости билета. Все мероприятия для посетителей с входным билетом будут бесплатными», - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в музее пройдут экскурсии, лекции, мастер-классы и концерты.
«Посетители смогут поучаствовать в специальных программах с элементами квиза и услышать концерт «Музыка Древней Руси». Специальным мероприятием вечера станет концерт «Классика при свечах», который пройдет в Парадных сенях Исторического музея. Для посетителей с инвалидностью Исторический музей приготовил специальную программу», - подчеркнули в пресс-службе.