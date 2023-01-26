Исторический музей вдвое снизит стоимость билетов в день своего рождения

«9 февраля в честь дня рождения ГИМ основную экспозицию Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года и Палаты бояр Романовых можно будет посетить за 50% стоимости билета. Все мероприятия для посетителей с входным билетом будут бесплатными», - рассказали в пресс-службе.