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1 час назад

Владимир Ефимов: Число самозанятых в Москве превысило 1,2 миллиона

Российская Газета

Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице на 1 декабря 2022 года превысило 1,2 миллиона человек - это почти пятая часть от общего числа самозанятых, зарегистрированных в России. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Число самозанятых в Москве превысило 1,2 миллиона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Режим "Налог на профессиональный доход" остается популярным у жителей Москвы. За 11 месяцев 2022 года число самозанятых в городе увеличилось на 340 тысяч человек. В январе - ноябре горожане с таким статусом заработали почти 240 миллиардов рублей. При этом суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в столице ввели этот налоговый режим, к 1 декабря 2022-го достиг 556 миллиардов рублей", - рассказал заместитель мэра.

В топ-занятий самозанятых входят пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, в ноябре прирост числа плательщиков налога на профессиональный доход в столице составил 35,5 тысячи человек - рекордное количество с января 2022 года. За январь - ноябрь самозанятые перечислили в бюджет Москвы 6,5 миллиарда рублей - почти на 40 процентов больше, чем за весь 2021 год. Всего с начала действия налогового режима в столичный бюджет поступило 13 миллиардов рублей.

Новости Москвы,Мария Багреева,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,
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