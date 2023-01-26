Москвичи смогут без штрафа легализовать выполненную перепланировку

Без штрафных санкций в этом году москвичи смогут легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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"По решению мэра Москвы до 31 декабря 2023 года продлен мораторий на назначение административных штрафов при легализации собственником уже сделанной перепланировки в квартире или нежилом помещении, - отметил Петр Бирюков. - Кроме того, на аналогичный срок сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания".

Отметим, что согласно действующему законодательству, собственник обязан вначале согласовать перепланировку в Мосжилинспекции и только после получения соответствующего разрешения приступать к выполнению утвержденных работ.

С 21 августа 2020 года согласование переустройства и перепланировки в Москве полностью переведено в электронный формат.