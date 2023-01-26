Москвичи смогут без штрафа легализовать выполненную перепланировку

Без штрафных санкций в этом году москвичи смогут легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"По решению мэра Москвы до 31 декабря 2023 года продлен мораторий на назначение административных штрафов при легализации собственником уже сделанной перепланировки в квартире или нежилом помещении, - отметил Петр Бирюков. - Кроме того, на аналогичный срок сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания".
Отметим, что согласно действующему законодательству, собственник обязан вначале согласовать перепланировку в Мосжилинспекции и только после получения соответствующего разрешения приступать к выполнению утвержденных работ.
С 21 августа 2020 года согласование переустройства и перепланировки в Москве полностью переведено в электронный формат.
Чтобы легализовать перепланировку гражданам нужно подать заявление онлайн на официальном сайте мэра Москвы, где будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. При обращении с заявлением об оформлении акта о завершенной перепланировке необходимо представить техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ. А вот при изменении фасада многоквартирного дома требуется получить согласие других собственников помещений в доме, утвержденное протоколом общего собрания.