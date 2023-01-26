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9 минут назад

В Конькове построят дом по программе реновации

Москва24

Новый дом на 560 квартир построят по программе реновации в столичном районе Коньково, проект новостройки уже согласован Москомэкспертизой, рассказала председатель комитета Анна Яковлева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Дом будет возведен в рамках квартальной застройки по адресу 6-й микрорайон, зона № 1.2.

В Конькове построят дом по программе реновации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Будут возведены четыре двухсекционных корпуса, которые объединит подземный паркинг. Для жителей запроектировано 560 квартир: 344 – однокомнатные, 164 – двухкомнатные и 52 – трехкомнатные. Помимо этого, в нежилой части дома на первом этаже могут разместиться магазины и другие предприятия сферы услуг", – добавила Яковлева.

Отмечается, что в каждой секции будут входные группы с тамбуром, вестибюли, комнаты консьержа, колясочные помещения и подсобки для хранения инвентаря. Квартиры будут отделаны в соответствии со стандартами реновации: в жилых помещениях установят освещение, в туалетах – сантехнику, на кухнях – мойки и плиты.

"Возле дома сделают проезды, парковочные места, тротуары, пешеходные зоны, установят малые архитектурные формы. Также обустроят площадки для детских игр, занятий спортом и отдыха, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники", – пояснили в мэрии.

Ранее сообщалось, что дом из двух корпусов построят по программе реновации на улице Пивченкова в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Всего будет предусмотрено 815 квартир, большинство из которых – 462 – двухкомнатные. Часть жилья адаптируют для маломобильных граждан.

Новости Москвы,Анна Яковлева,Правительство Москвы,
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