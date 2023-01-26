В Конькове построят дом по программе реновации

Новый дом на 560 квартир построят по программе реновации в столичном районе Коньково, проект новостройки уже согласован Москомэкспертизой, рассказала председатель комитета Анна Яковлева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Дом будет возведен в рамках квартальной застройки по адресу 6-й микрорайон, зона № 1.2.

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"Будут возведены четыре двухсекционных корпуса, которые объединит подземный паркинг. Для жителей запроектировано 560 квартир: 344 – однокомнатные, 164 – двухкомнатные и 52 – трехкомнатные. Помимо этого, в нежилой части дома на первом этаже могут разместиться магазины и другие предприятия сферы услуг", – добавила Яковлева.

Отмечается, что в каждой секции будут входные группы с тамбуром, вестибюли, комнаты консьержа, колясочные помещения и подсобки для хранения инвентаря. Квартиры будут отделаны в соответствии со стандартами реновации: в жилых помещениях установят освещение, в туалетах – сантехнику, на кухнях – мойки и плиты.

"Возле дома сделают проезды, парковочные места, тротуары, пешеходные зоны, установят малые архитектурные формы. Также обустроят площадки для детских игр, занятий спортом и отдыха, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники", – пояснили в мэрии.