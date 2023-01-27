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2 часа назад

Собянин: Более 70% пассажиров МЦД пользуются бесплатной пересадкой на метро и МЦК

Агентство «Москва»иещё 4

Более 70% пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) используют бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин: Более 70% пассажиров МЦД пользуются бесплатной пересадкой на метро и МЦК
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

«Более 70% пассажиров МЦД пользуются возможностью сделать бесплатную пересадку на метро и МЦК. Такие пересадки возможны на 22 станциях МЦД. Проезд можно оплачивать картой «Тройка» (тариф «Кошелек») или банковской картой», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в 2023 году появятся две новые линии МЦД и сеть наземного метро охватит еще больше 40 районов столицы и несколько подмосковных городов. «С запуском двух новых диаметров число пересадочных станций увеличится более чем в два раза - до 55, у жителей Москвы и Московской области появится еще больше возможностей бесплатно пересесть с одного вида транспорта на другой», - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что на маршрутах МЦД работает единая билетная система. «Это позволяет пассажирам не только совершать поездки быстро и с комфортом, но и экономить. Благодаря выгодным тарифам и бесплатной пересадке на метро и МЦК жители Москвы экономят на поездках по МЦД до 50%, а жители Московской области - до 75% ежедневно», - написал мэр.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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