Собянин: Более 70% пассажиров МЦД пользуются бесплатной пересадкой на метро и МЦК

Более 70% пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) используют бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

«Более 70% пассажиров МЦД пользуются возможностью сделать бесплатную пересадку на метро и МЦК. Такие пересадки возможны на 22 станциях МЦД. Проезд можно оплачивать картой «Тройка» (тариф «Кошелек») или банковской картой», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в 2023 году появятся две новые линии МЦД и сеть наземного метро охватит еще больше 40 районов столицы и несколько подмосковных городов. «С запуском двух новых диаметров число пересадочных станций увеличится более чем в два раза - до 55, у жителей Москвы и Московской области появится еще больше возможностей бесплатно пересесть с одного вида транспорта на другой», - подчеркнул Собянин.