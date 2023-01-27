Собянин: Более 70% пассажиров МЦД пользуются бесплатной пересадкой на метро и МЦК

Более 70% пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) используют бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Более 70% пассажиров МЦД пользуются возможностью сделать бесплатную пересадку на метро и МЦК. Такие пересадки возможны на 22 станциях МЦД. Проезд можно оплачивать картой «Тройка» (тариф «Кошелек») или банковской картой», - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что в 2023 году появятся две новые линии МЦД и сеть наземного метро охватит еще больше 40 районов столицы и несколько подмосковных городов. «С запуском двух новых диаметров число пересадочных станций увеличится более чем в два раза - до 55, у жителей Москвы и Московской области появится еще больше возможностей бесплатно пересесть с одного вида транспорта на другой», - подчеркнул Собянин.
Он добавил, что на маршрутах МЦД работает единая билетная система. «Это позволяет пассажирам не только совершать поездки быстро и с комфортом, но и экономить. Благодаря выгодным тарифам и бесплатной пересадке на метро и МЦК жители Москвы экономят на поездках по МЦД до 50%, а жители Московской области - до 75% ежедневно», - написал мэр.