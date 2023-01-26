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16 минут назад

В Кремле представят музыкальный спектакль к 85-летию со дня рождения Высоцкого

Газета.Ruиещё 3

Музыкальный спектакль "Дороги Высоцкого", приуроченный к 85-летию со дня рождения певца Владимира Высоцкого, будет представлен 22 апреля в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца.

В Кремле представят спектакль к 85-летию со дня рождения Высоцкого
Фото: Предоставлено организаторами «Дорог Высоцкого»Предоставлено организаторами «Дорог Высоцкого»

Об этом "Газете.Ru" сообщили организаторы мероприятия.

На сцене выступят актер Александр Домогаров, сын Высоцкого актер Никита Высоцкий, певица Амария и заслуженный артист Республики Башкортостан Азат Шахмухаметов. Для зрителей будут представлены песни Высоцкого в новых аранжировках, а редкие фото из семейного архива, которые ранее не были опубликованы.

"Учитывая необыкновенное сходство с отцом, порой в ходе спектакля создается полный эффект присутствия в зале великого барда. А голос Никиты — один в один голос Высоцкого", - поделился Домогаров.

Новости Москвы,Александр Домогаров,Никита Высоцкий,
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