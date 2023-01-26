В Кремле представят спектакль к 85-летию со дня рождения Высоцкого

Музыкальный спектакль "Дороги Высоцкого", приуроченный к 85-летию со дня рождения певца Владимира Высоцкого, будет представлен 22 апреля в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца.

На сцене выступят актер Александр Домогаров, сын Высоцкого актер Никита Высоцкий, певица Амария и заслуженный артист Республики Башкортостан Азат Шахмухаметов. Для зрителей будут представлены песни Высоцкого в новых аранжировках, а редкие фото из семейного архива, которые ранее не были опубликованы.