В три проекта в "Южном порту" вложат 380 миллиардов рублей

В развитие промзоны "Южный порт" в Москве вложат 380 миллиардов рублей, сообщил руководитель девелоперской компании Forma Илья Чепрасов на круглом столе по вопросу развития объекта.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры Пресс-служба Москомархитектуры

По его словам, эту сумму в реализацию недвижимости и инфраструктуры вложат три инвестора – Forma, Аеон Девелопмент в партнерстве с Ферро-строй и Level Group. Чепрасов не исключил, что число девелоперов будет расти, поскольку перед ними стоит задача по развитию района.

На месте промзоны реализуют комплексный проект многофункциональной застройки площадью около двух миллионов квадратных метров недвижимости. Появятся комплексы PORTLAND, Ривер Парк Южный и Level Южнопортовая. В целом на территории хотят построить 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

В районе промзоны находится самая протяженная береговая линия реки в городе – ее длина 13 километров. Это значит, что застройщики смогут создать рекреационные маршруты.

Чепрасов рассказал, что квартал PORTLAND строится на участке 7,24 гектара. Он появится на первой береговой линии. Комплекс общей площадью более 136 тысяч "квадратов" будет состоять из восьми башен от 15 до 29 этажей. На территории появится детский сад на 275 мест и школа на 300 учащихся.

Первую очередь комплекса планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2025 года. Срок реализации всего проекта составит семь лет, до 2028 года.

Запроектирована и водная инфраструктура – появится собственная марина для яхт и лодок разного типа, а также бассейн на открытом воздухе, вокруг которого организуют летний пляж. Также в планах реализовать "футуристичную" остановку речного трамвая.