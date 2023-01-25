Музей Малого театра открыл двери для посетителей спустя 35 лет

Экспозиция "Пространство автора" открыта в среду в Музее Малого театра, который вновь распахнул двери для посетителей спустя 35 лет. На мультимедийной выставке, в частности, представлены прижизненные рукописные издания пьес Александра Островского, автограф драматурга, фото-, аудио- и видеофрагменты спектаклей.

Фото: ТАСС ТАСС

"Сегодня у нас очень радостный день. Мы действительно очень долго к этому шли. Нам очень хотелось соединить историю нашего театра и новые достижения IT-технологий. У нас много очень интересных изданий XIX века, которые хотелось показать нашим зрителям", - сказала журналистам директор Малого театра Тамара Михайлова.

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По ее словам, благодаря открытию музея театр будет делиться секретами своих фондов, в том числе зрители могут полистать страницы, которые были написаны в XIX веке, посмотреть исторические костюмы, макет сцены Малого театра.

"Здесь есть макет нашей сцены, она очень сложная: у нас и круг, много всяких проемов, подъемов", - отметила директор, добавив, что благодаря этому макету прежде всего дети смогут понять, какая сложная структура - театр.

Художник Мария Утробина, которая оформила пространство экспозиции, рассказала корреспонденту ТАСС, что работа над ней шла чуть менее года.

"Прежде всего, хотелось показать дух театра, поэтому экспозиция придумана в виде большого макета Малого театра, фасада и окошек, в которые зритель заглядывает. И, заглядывая в эти окошки, он видит историю Малого театра. Прежде всего, мы хотели передать это ощущение", - сказала собеседница агентства.

Отвечая на вопрос, как часто планируется менять экспозицию, она сообщила, что, возможно, это будет происходить раз в три года или чаще.

Начальник музейно-информационного центра Татьяна Крупенникова, общаясь с журналистами, отметила, что экспозиция рассказывает о драматургах, пьесы которых ставились в Малом театре.

"Через этих авторов мы уже показываем артистов, которые играли в спектаклях, говорим о художниках-сценографах", - добавила Крупенникова.

По ее словам, у театра богатые фонды, и, откликаясь на какие-то даты и важные для труппы события, в экспозиции будет что-то меняться, добавляться.

Зрители смогут посетить музей до начала спектакля и во время антракта, изучить исторические постановки по Александру Пушкину, Николаю Гоголю, Александру Островскому, Александру Грибоедову, Уильяму Шекспиру и Фридриху Шиллеру. Экспонатами стали и костюмы актеров Малого театра: Елены Гоголевой для роли Леди Мильфорд в спектакле "Коварство и любовь" 1937 года, Александра Остужева для роли Отелло в одноименном спектакле 1935 года и другие. С театральной машинерией знакомят интерактивные экспонаты, благодаря им можно попробовать самостоятельно управлять механизмами сцены. А в творческой зоне юные посетители могут придумать свой костюм или декорацию.

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