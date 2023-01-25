В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
36 минут назад

Музей Малого театра открыл двери для посетителей спустя 35 лет

ТАСС

Экспозиция "Пространство автора" открыта в среду в Музее Малого театра, который вновь распахнул двери для посетителей спустя 35 лет. На мультимедийной выставке, в частности, представлены прижизненные рукописные издания пьес Александра Островского, автограф драматурга, фото-, аудио- и видеофрагменты спектаклей.

Музей Малого театра открыл двери для посетителей спустя 35 лет
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня у нас очень радостный день. Мы действительно очень долго к этому шли. Нам очень хотелось соединить историю нашего театра и новые достижения IT-технологий. У нас много очень интересных изданий XIX века, которые хотелось показать нашим зрителям", - сказала журналистам директор Малого театра Тамара Михайлова.

Видео дня

По ее словам, благодаря открытию музея театр будет делиться секретами своих фондов, в том числе зрители могут полистать страницы, которые были написаны в XIX веке, посмотреть исторические костюмы, макет сцены Малого театра.

"Здесь есть макет нашей сцены, она очень сложная: у нас и круг, много всяких проемов, подъемов", - отметила директор, добавив, что благодаря этому макету прежде всего дети смогут понять, какая сложная структура - театр.

Художник Мария Утробина, которая оформила пространство экспозиции, рассказала корреспонденту ТАСС, что работа над ней шла чуть менее года.

"Прежде всего, хотелось показать дух театра, поэтому экспозиция придумана в виде большого макета Малого театра, фасада и окошек, в которые зритель заглядывает. И, заглядывая в эти окошки, он видит историю Малого театра. Прежде всего, мы хотели передать это ощущение", - сказала собеседница агентства.

Отвечая на вопрос, как часто планируется менять экспозицию, она сообщила, что, возможно, это будет происходить раз в три года или чаще.

Начальник музейно-информационного центра Татьяна Крупенникова, общаясь с журналистами, отметила, что экспозиция рассказывает о драматургах, пьесы которых ставились в Малом театре.

"Через этих авторов мы уже показываем артистов, которые играли в спектаклях, говорим о художниках-сценографах", - добавила Крупенникова.

По ее словам, у театра богатые фонды, и, откликаясь на какие-то даты и важные для труппы события, в экспозиции будет что-то меняться, добавляться.

Зрители смогут посетить музей до начала спектакля и во время антракта, изучить исторические постановки по Александру Пушкину, Николаю Гоголю, Александру Островскому, Александру Грибоедову, Уильяму Шекспиру и Фридриху Шиллеру. Экспонатами стали и костюмы актеров Малого театра: Елены Гоголевой для роли Леди Мильфорд в спектакле "Коварство и любовь" 1937 года, Александра Остужева для роли Отелло в одноименном спектакле 1935 года и другие. С театральной машинерией знакомят интерактивные экспонаты, благодаря им можно попробовать самостоятельно управлять механизмами сцены. А в творческой зоне юные посетители могут придумать свой костюм или декорацию.

Из истории

Музей Малого театра был основан в 1926 году. В основу его постоянной экспозиции легла выставка 1927 года об итогах работы театра за 10 лет при советской власти. Основателем и первым заведующим стал Василий Федоров. После реконструкции 1988 года музей закрыли.

Новости Москвы,Тамара Михайлова,Елена Гоголева,Фридрих Шиллер,Василий Федоров,Александр Грибоедов,Николай Гоголь,Уильям Шекспир,Александр Островский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители