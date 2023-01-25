Плавучие бани могут появиться на Москве-реке

«Сейчас это пока концепт. В среднем каждая баня будет на 30 кв. м. Весь комплекс планируем общей площадью 3 тыс. кв. м. Бани будут плавучие, на понтонах. В первую очередь, будут рассчитаны на жителей района, но закрытой территория не будет - смогут попасть все желающие», - сказал Ваулин.