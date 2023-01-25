Плавучие бани могут появиться на Москве-реке в рамках застройки территории Южного порта. Об этом в ходе круглого стола на тему «Южный порт - главная точка развития полицентризма в столице в ближайшее десятилетие» сообщил генеральный директор ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.
«Сейчас это пока концепт. В среднем каждая баня будет на 30 кв. м. Весь комплекс планируем общей площадью 3 тыс. кв. м. Бани будут плавучие, на понтонах. В первую очередь, будут рассчитаны на жителей района, но закрытой территория не будет - смогут попасть все желающие», - сказал Ваулин.
Площадь промышленного анклава Южного порта составляет 400 га. На территории запланировано строительство 7,5 млн кв. м недвижимости.