В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
11 минут назад

Мавзолей Ленина закроют на два месяца

ТАСС

Мавзолей Ленина закроется для посетителей на два месяца с 13 февраля, предупредила Федеральная служба охраны (ФСО) РФ.

Мавзолей Ленина закроют на два месяца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 13 февраля по 15 апреля 2023 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт в связи с проведением профилактических мероприятий", - сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

Плановые профилактические работы в Мавзолее проводятся примерно раз в два года, но их детали обычно не оглашаются. Такие работы, в частности, проводились в 2017, 2019 и 2022 годах.

Владимир Ленин умер 21 января 1924 года, через несколько месяцев после его смерти возле Кремлевской стены появился Мавзолей, в котором и находится забальзамированное тело вождя пролетариата. Первые две усыпальницы были деревянными, к строительству каменной приступили в 1929 году. Внутри Траурного зала на небольшом постаменте стоит саркофаг. На вожде черный костюм, к которому приколот значок члена ЦИК СССР. На время Великой Отечественной войны тело Ленина вывозилось в Тюмень, где хранилось до апреля 1945 года.

Тело Ленина сохраняется по уникальным методикам, разработанным отечественными специалистами. Подобному бальзамированию подвергались тела 13 политических лидеров разных стран.

Новости Москвы,ФСО России,ЦИК России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители