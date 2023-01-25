Мавзолей Ленина закроют на два месяца

"С 13 февраля по 15 апреля 2023 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт в связи с проведением профилактических мероприятий", - сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

Плановые профилактические работы в Мавзолее проводятся примерно раз в два года, но их детали обычно не оглашаются. Такие работы, в частности, проводились в 2017, 2019 и 2022 годах.

Владимир Ленин умер 21 января 1924 года, через несколько месяцев после его смерти возле Кремлевской стены появился Мавзолей, в котором и находится забальзамированное тело вождя пролетариата. Первые две усыпальницы были деревянными, к строительству каменной приступили в 1929 году. Внутри Траурного зала на небольшом постаменте стоит саркофаг. На вожде черный костюм, к которому приколот значок члена ЦИК СССР. На время Великой Отечественной войны тело Ленина вывозилось в Тюмень, где хранилось до апреля 1945 года.