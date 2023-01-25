В новом сезоне Москву украсят более 56 миллионов цветов

В московских теплицах начали готовить цветочную рассаду к новому весенне-летнему сезону. В этом году улицы, площади, парки и скверы города украсят более 56 миллионов цветов, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Самые красивые клумбы традиционно можно будет увидеть на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей до поздней осени. Первыми к майским праздникам на клумбах распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые высадили минувшей осенью», — отметил заммэра.
К новому сезону в теплицах ГБУ «Озеленение» выращивают свыше 150 видов цветов. Самые популярные — петунии и бегонии. Они хорошо переносят резкую смену погоды и долго цветут.
За последние годы количество цветников в Москве увеличилось вдвое по сравнению с серединой 2000-х — с 5,5 до 12 тысяч. Общая площадь цветочных композиций достигла 88 гектаров.