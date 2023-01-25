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59 минут назад

Тюльпаны, петунии и бегонии: в новом сезоне Москву украсят более 56 миллионов цветов

Mos.ruиещё 1

В московских теплицах начали готовить цветочную рассаду к новому весенне-летнему сезону. В этом году улицы, площади, парки и скверы города украсят более 56 миллионов цветов, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В новом сезоне Москву украсят более 56 миллионов цветов
Фото: Mos.ruMos.ru

«Самые красивые клумбы традиционно можно будет увидеть на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей до поздней осени. Первыми к майским праздникам на клумбах распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые высадили минувшей осенью», — отметил заммэра.

К новому сезону в теплицах ГБУ «Озеленение» выращивают свыше 150 видов цветов. Самые популярные — петунии и бегонии. Они хорошо переносят резкую смену погоды и долго цветут.

За последние годы количество цветников в Москве увеличилось вдвое по сравнению с серединой 2000-х — с 5,5 до 12 тысяч. Общая площадь цветочных композиций достигла 88 гектаров.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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