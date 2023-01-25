Инвестор отреставрирует усадьбу в Сеченовском переулке

После окончания работ арендатор сможет выбрать, для каких целей использовать помещения.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Инвестор восстановит исторический облик главного дома городской усадьбы, построенного в 1820-х годах в Хамовниках. Объект культурного наследия регионального значения отреставрируют в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год», сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Видео дня

Одноэтажное здание площадью 440,6 квадратного метра расположено по адресу: Сеченовский переулок, дом 6, строение 2. В прошлом году его внесли в реестр объектов культурного наследия. Это позволило выставить усадьбу на торги по аренде в рамках городской программы.

«Договор аренды с победителем торгов заключен на 49 лет. По условиям соглашения инвестор должен в течение пяти лет восстановить объект, который сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. После этого он сможет перейти на льготную ставку аренды — один рубль за квадратный метр в год», — рассказал Владимир Ефимов.

Договор заключен на помещения общей площадью 369,8 квадратного метра. Еще 70,8 квадратного метра находится в частной собственности. Тем не менее по условиям программы здание будет восстановлено полностью.

«После реставрации инвестор сможет самостоятельно выбрать, для каких целей использовать помещения. После перехода на льготную ставку он будет ежегодно платить за аренду всего 369,8 рубля», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.

Перед началом работ собственнику необходимо разработать проект реставрации, согласовать его с Департаментом культурного наследия и получить разрешение.

«Только в прошлом году небольшой деревянный дом в Сеченовском переулке был внесен в реестр, включен в программу “1 рубль за квадратный метр в год” и уже обрел нового правообладателя. Здание нуждается в качественной реставрации», — добавил руководитель столичного Департамента культурного наследия АлекАлексей Емельянов.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» действует в столице с 2012 года для арендаторов объектов культурного наследия. Чтобы воспользоваться ею, инвесторы должны принять участие в специальных торгах по аренде ветхих исторических памятников и провести реставрационно-восстановительные работы. Это является основанием для перехода на льготную ставку аренды.