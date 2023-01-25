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1 час назад

Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом

Агентство «Москва»иещё 1

Весной и летом 2023 года улицы, парки и площади Москвы украсят более 56 млн цветов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В городских теплицах стартовали работы по подготовке цветочной рассады к новому весенне-летнему сезону. Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 млн цветов. Самые красивые клумбы традиционно можно будет увидеть на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на ул. Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Он подчеркнул, что цветы будут радовать москвичей до поздней осени. «Первыми к майским праздникам на клумбах распустятся около 15 млн тюльпанов, которые высадили минувшей осенью», - добавил заместитель мэра.

Отмечается, что всего к новому сезону в теплицах ГБУ «Озеленение» вырастят более 150 видов цветов.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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