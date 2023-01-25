Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом

«В городских теплицах стартовали работы по подготовке цветочной рассады к новому весенне-летнему сезону. Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 млн цветов. Самые красивые клумбы традиционно можно будет увидеть на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на ул. Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.