Более 56 млн цветов украсят Москву весной и летом

Весной и летом 2023 года улицы, парки и площади Москвы украсят более 56 млн цветов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
«В городских теплицах стартовали работы по подготовке цветочной рассады к новому весенне-летнему сезону. Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 млн цветов. Самые красивые клумбы традиционно можно будет увидеть на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на ул. Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Он подчеркнул, что цветы будут радовать москвичей до поздней осени. «Первыми к майским праздникам на клумбах распустятся около 15 млн тюльпанов, которые высадили минувшей осенью», - добавил заместитель мэра.
Отмечается, что всего к новому сезону в теплицах ГБУ «Озеленение» вырастят более 150 видов цветов.