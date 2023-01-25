"Самолет" построит два многофункциональных комплекса в новой Москве

Девелопер "Самолет" построит два многофункциональных комплекса на 55 тысяч квадратных метров в новой Москве, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

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В нем отмечается, что комплексы возведут на территории жилого комплекса "Алхимово". Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы.

В комплексах, которые займут почти 6 гектаров земли, можно размещать, в частности, магазины, банки, объекты общепита. В одном из них - площадью 37 тысяч квадратных метров - также разрешены офисы. Площадь другого объекта - почти 18 тысяч "квадратов".