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1 час назад

"Самолет" построит два многофункциональных комплекса в новой Москве

РИА Недвижимость

Девелопер "Самолет" построит два многофункциональных комплекса на 55 тысяч квадратных метров в новой Москве, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Самолет" построит два многофункциональных комплекса в новой Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В нем отмечается, что комплексы возведут на территории жилого комплекса "Алхимово". Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы.

В комплексах, которые займут почти 6 гектаров земли, можно размещать, в частности, магазины, банки, объекты общепита. В одном из них - площадью 37 тысяч квадратных метров - также разрешены офисы. Площадь другого объекта - почти 18 тысяч "квадратов".

Девелоперская группа "Самолет" строит жилье в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.

Новости Москвы,Михаил Кенин,Группа компаний Самолет,
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