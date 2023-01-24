Движение на участке проспекта Генерала Дорохова в Москве ограничили

Из-за строительных работ по 1 апреля 2023 года ограничено движение на участке проспекта Генерала Дорохова, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Закрыт проезд по четырем полосам на участке проспекта Генерала Дорохова. Это связано с проведением строительных работ», - говорится в сообщении.

Как уточняется, ограничение введено на участке проспекта Генерала Дорохова от д. 1, корп. 1 до д. 1, корп. 3 по ул. Матвеевская. Движение сохранено по двум-трем полосам в каждом направлении за счет обустройства временных уширений.