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1 час назад

Проезд на Московской канатной дороге будет бесплатным для студентов 25 января

Агентство «Москва»

На Московской канатной дороге проезд для студентов будет бесплатным 25 января 2023 года, сообщили в пресс-службе канатной дороги.

Московскую канатную дорогу сделают бесплатной для студентов 25 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Московская канатная дорога 25 января подарит бесплатный проезд всем студентам. В ставший традиционным праздничный день для студентов, при предъявлении студенческого билета в кассах канатной дороги можно получить бесплатный билет», - говорится в сообщении.

Уточняется, что прогулку можно совершить в часы работы канатной дороги со станции «Лужники» или «Воробьевы горы», оформив на кассе проезд в одну сторону или туда и обратно на выбор, а воспользоваться таким подарком можно один раз в течение дня.

В пресс-службе добавили, что время работы канатной дороги 25 января с 11:00 до 22:00. Подробности акции можно узнать на сайте канатной дороги.

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