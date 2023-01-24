Московскую канатную дорогу сделают бесплатной для студентов 25 января

На Московской канатной дороге проезд для студентов будет бесплатным 25 января 2023 года, сообщили в пресс-службе канатной дороги.

«Московская канатная дорога 25 января подарит бесплатный проезд всем студентам. В ставший традиционным праздничный день для студентов, при предъявлении студенческого билета в кассах канатной дороги можно получить бесплатный билет», - говорится в сообщении.

Уточняется, что прогулку можно совершить в часы работы канатной дороги со станции «Лужники» или «Воробьевы горы», оформив на кассе проезд в одну сторону или туда и обратно на выбор, а воспользоваться таким подарком можно один раз в течение дня.