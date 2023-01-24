В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
1 час назад

В Москве от гриппа привили более 7,5 млн человек

ТАСС

Более 7,5 млн человек привиты от гриппа в Москве, что составляет 60% от численности населения города, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора во вторник.

В Москве от гриппа привили более 7,5 млн человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Москве привито против гриппа 7,58 млн человек, что составляет 60% от численности населения города, из них детей - 1 518 482 (охват - 69,7%). Охват прививками персонала лечебно-профилактических и образовательных организаций, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры составляет более 75%", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что на третьей неделе текущего года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе Москве остается нестабильной. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошедшей третьей неделе не превышали эпидемических пороговых величин как по совокупному населению, так и среди взрослых и всех возрастных групп детей. По данным лабораторного мониторинга, преобладают вирусы гриппа, самым распространенным из них является вирус гриппа В, затем следует вирус гриппа А (H1N1) 2009.

"С начала эпидсезона в Москве не закрыта полностью ни одна из образовательных организаций, учебный процесс приостанавливается исключительно в отдельных зданиях, классах и группах, о чем руководитель организации уведомляет родителей. Управлением Роспотребнадзора по Москве совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы проводится постоянный мониторинг за соблюдением противоэпидемического режима в медицинских организациях", - следует из сообщения.

Кроме того, в поликлиниках разделены потоки здоровых и заболевших лиц, организован отдельный вход для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний. В инфекционных стационарах боксированная система позволяет осуществлять изоляцию пациентов с различными инфекционными заболеваниями с целью профилактики внутрибольничных заражений, добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в случае появления заболевших гриппом или ОРВИ в семье или рабочем коллективе, стоит начать прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

Новости Москвы,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители