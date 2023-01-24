В Москве от гриппа привили более 7,5 млн человек

Более 7,5 млн человек привиты от гриппа в Москве, что составляет 60% от численности населения города, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора во вторник.

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"В Москве привито против гриппа 7,58 млн человек, что составляет 60% от численности населения города, из них детей - 1 518 482 (охват - 69,7%). Охват прививками персонала лечебно-профилактических и образовательных организаций, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры составляет более 75%", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на третьей неделе текущего года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе Москве остается нестабильной. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошедшей третьей неделе не превышали эпидемических пороговых величин как по совокупному населению, так и среди взрослых и всех возрастных групп детей. По данным лабораторного мониторинга, преобладают вирусы гриппа, самым распространенным из них является вирус гриппа В, затем следует вирус гриппа А (H1N1) 2009.

"С начала эпидсезона в Москве не закрыта полностью ни одна из образовательных организаций, учебный процесс приостанавливается исключительно в отдельных зданиях, классах и группах, о чем руководитель организации уведомляет родителей. Управлением Роспотребнадзора по Москве совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы проводится постоянный мониторинг за соблюдением противоэпидемического режима в медицинских организациях", - следует из сообщения.

Кроме того, в поликлиниках разделены потоки здоровых и заболевших лиц, организован отдельный вход для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний. В инфекционных стационарах боксированная система позволяет осуществлять изоляцию пациентов с различными инфекционными заболеваниями с целью профилактики внутрибольничных заражений, добавили в ведомстве.