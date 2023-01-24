Сеть 5G впервые может появиться в этом году на станциях метро Москвы

Базовые станции 5G планируют начать устанавливать на станциях московского метрополитена в 2023 году, заявил ТАСС глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

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Базовая станция 5G была представлена во вторник на организованной ВЭБ.РФ выставке в здании Совета Федерации. Экспозицию проектов, реализуемых при поддержке институтов развития, посетила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мы надеемся в этом году их уже начинать устанавливать", - заявил Шувалов ТАСС после выставки, не уточнив при этом названий станций метро.

В свою очередь руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев, который представлял Шувалову и Матвиенко базовые станции, отметил, что "в этом году первые 4 станции метро должны быть оснащены 5G".