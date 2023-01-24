Концерт к 85-летию Высоцкого пройдет 22 апреля в Москве

В честь 85-летия со дня рождения артиста Владимира Высоцкого 22 апреля на сцене Большого зала Государственного Кремлевского Дворца состоится спектакль «Дороги Высоцкого». В мероприятии примут участие народный артист России Александр Домогаров , сын музыканта актер Никита Высоцкий и популярная певица Амария.

— Это очень личный музыкальный спектакль, своего рода душевное откровение. Учитывая необыкновенное сходство с отцом, порой в ходе спектакля создается полный эффект присутствия в зале великого барда. А голос Никиты — один в один голос Высоцкого, — отметил народный артист России Александр Домогаров.

Гости спектакля смогут услышать известные песни Высоцкого в новой аранжировки Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии России . Помимо этого, посетителям представят редкие фотографии исполнителя, предоставленные из его семейного архива.

Также в период с 24 по 29 января на ВДНХ состоится фестиваль «Высоцкий. Я люблю», посвященный 85-летию со дня рождения исполнителя. В рамках мероприятия москвичи смогут встретиться с сыном артиста, посетить музыкальный спектакль о жизни исполнителя и многое другое.