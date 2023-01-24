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44 минуты назад

Концерт к 85-летию Высоцкого пройдет 22 апреля в Москве

Вечерняя Москва

В честь 85-летия со дня рождения артиста Владимира Высоцкого 22 апреля на сцене Большого зала Государственного Кремлевского Дворца состоится спектакль «Дороги Высоцкого». В мероприятии примут участие народный артист России Александр Домогаров, сын музыканта актер Никита Высоцкий и популярная певица Амария.

Концерт к 85-летию Высоцкого пройдет 22 апреля в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Это очень личный музыкальный спектакль, своего рода душевное откровение. Учитывая необыкновенное сходство с отцом, порой в ходе спектакля создается полный эффект присутствия в зале великого барда. А голос Никиты — один в один голос Высоцкого, — отметил народный артист России Александр Домогаров.

Гости спектакля смогут услышать известные песни Высоцкого в новой аранжировки Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии России. Помимо этого, посетителям представят редкие фотографии исполнителя, предоставленные из его семейного архива.

Также в период с 24 по 29 января на ВДНХ состоится фестиваль «Высоцкий. Я люблю», посвященный 85-летию со дня рождения исполнителя. В рамках мероприятия москвичи смогут встретиться с сыном артиста, посетить музыкальный спектакль о жизни исполнителя и многое другое.

Новости Москвы,Александр Домогаров,Никита Высоцкий,ВДНХ,Росгвардия,
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